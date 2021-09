Die Nachricht hatte sich schon vorab in den sozialen Netzwerken verbreitet: Am Donnerstag, 7. Oktober, um 17 Uhr wird es in der Messe Idar-Oberstein eine öffentliche Gedenkfeier für Alexander W. geben. Mit dieser Veranstaltung nehmen Angehörige und Freunde Abschied von dem 20-Jährigen, der am 18. September an der Tankstelle in der Hauptstraße erschossen wurde.