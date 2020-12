Kreis Birkenfeld

Einsatzwagen, auf denen das Kürzel SEG zu sehen ist, stehen bei Großeinsätzen neben den Fahrzeugen von Feuerwehr und Regelrettungsdienst. Man sieht sie, macht sich aber keine großen Gedanken, was es damit auf sich hat. Das sind eben Leute vom Rettungsdienst, sagen sich die Neugierigen, die am Einsatzort zuschauen. Der Gedanke weist in die richtige Richtung, stimmt aber so nicht.