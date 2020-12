Sechs neue Fälle im Landkreis Birkenfeld: Flaschenhals Labore bleibt bestehen

Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 19:50 Uhr

Die Gesamtzahl der positiv Getesteten liegt damit bei 31. Die neuen Testergebnisse stammen von Touren der mobilen Fieberambulanz am 20. März, liegen also eine Woche zurück – der Flaschenhals Labore bleibt also bestehen. Am Freitag nahm die Fieberambulanz 51 weitere Proben, insgesamt an neun Einsatztagen bisher 442. Bei knapp der Hälfte stehen die Befunde noch aus. Bislang hat das Gesundheitsamt 550 schriftliche Quarantäneanordnungen versendet.

Unterdessen hat am Freitag die erste Corona-Praxis im Kreis in Birkenfeld ihren Betrieb aufgenommen (Ein Bericht steht bereits online). sc/ax