Idar-Oberstein

Seit dem 27. Mai dürfen Freibäder ebenso wie Fitnessstudios, Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen grundsätzlich wieder öffnen. So sieht es zumindest die achte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vor. Die Verordnung und die begleitenden Hygienekonzepte, die von den Betreibern der Einrichtungen strikt umzusetzen sind, wurden jedoch erst am späten Abend des 25. Mai veröffentlicht. Also hätten die Verantwortlichen gerade einmal einen Tag Zeit gehabt, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.