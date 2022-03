Die Eintrittspreise für das Idarwaldbad sollen angehoben werden. Der Verbandsgemeinderat will in seiner Sitzung am Donnerstag, 24. März, eine entsprechende Beschlussvorlage der VG-Verwaltung absegnen. Der VG-Werksausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche bereits einstimmig empfohlen, die Pläne der VG-Verwaltung umzusetzen.