Schwerer Verkehrsunfall auf der B41 bei Enzweiler: Motorrad gerät in Vollbrand

Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem entgegenkommenden Hyundai. Infolge der Kollision geriet das Motorrad in Vollbrand. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Am Sonntagmittag hat sich auf der B41 im Bereich der Verflechtung in Höhe des Stadtteils Enzweiler ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein aus Richtung Birkenfeld kommender Motorradfahrer kollidierte mit einem entgegenkommenden Hyundai. Infolge der Kollision geriet das Motorrad in Vollbrand. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Idar-Oberstein ...