Brücken

Schwerer Unfall mit glimpflichem Ausgang: Insassen nur leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend auf der K2 zwischen Brücken und Buhlenberg ereignet. Ein Fahrzeugführer, der in Richtung Brücken unterwegs war, kam in einer leichten Linkskurve ins Schleudern, überquerte die Straße, schlug frontal auf der gegenüberliegenden Seite in der Böschung ein und kam erst einige Meter weiter auf der Beifahrerseite liegend zum stillstand.