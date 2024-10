Schwerer Unfall im Steinautal: Autofahrer muss aus seinem Wagen geschnitten werden

In der Nacht auf Mittwoch hat sich auf der B41 in Höhe des Steinautals ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrzeugführer musste schwer verletzt aus seinem Wagen geschnitten werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch auf der B41 in Höhe des Steinautals ereignet. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Foto: Guido Turina

Der Fahrzeugführer befuhr die B41 in Richtung Steinautal, aus Richtung Birkenfeld kommend. In Höhe eines Parkplatzes kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn gegen die dortige Leitplanke und wieder zurück an den rechten Fahrbahnrand. Dabei verletzte er sich schwer. Es entstand Schaden am Pkw.

Durch den Verkehrsunfall wurden eine Leitplanke und ein Verkehrsschild beschädigt. Die B41 wurde für den Zeitraum von einer Stunde voll gesperrt, da der Fahrer von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden musste. Zwecks weiterer Behandlung wurde der Fahrer ins Klinikum Idar-Oberstein gebracht.