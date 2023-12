Plus Idar-Oberstein Schwerer Lkw-Unfall nahe Globus: B41 bei Idar-Oberstein gesperrt Aufgrund der winterlichen Witterung ist es auf der B41 bei Idar-Oberstein zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen.

Der Fahrer hatte in der Nacht gegen 2.23 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und durchbrach die Leitplanke. Die B41 wurde nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird aktuell über Weierbach umgeleitet. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein teilte mit, dass die Sperrung nach den Bergungsarbeiten gegen 7 Uhr am Morgen ...