Plus Idar-Oberstein Schuss gehört: Überfall auf Idarer Gaststätte i Schuss gehört: Überfall auf Idarer Gaststätte Foto: Hosser Laut Zeugenhinweisen kam es Montagnachmittag gegen 13.40 Uhr zu einem Überfall auf die Gaststätte „Zum Biddsche“ in der Idarer Fußgängerzone. Die Polizei löste einen Sondereinsatz aus. Lesezeit: 2 Minuten

Hierzu fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen in den näheren Einsatzbereich und sperrten diesen ab. Die Einsatzkräfte legten Schutzausstattung an, um den näheren Tatort aufzusuchen. Die ersten Ermittlungen fanden direkt vor Ort statt: Der Wirt gab an, unmittelbar, nachdem er seine Geschäftsräume gegen 13.30 Uhr aufgeschlossen hatte, von zwei maskierten Männern bedroht worden ...