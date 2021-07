Schulsozialarbeiterinnen helfen: Überforderung und Hemmschwellen bei Eltern

„Wir sind erreichbar und unterstützen, wo und wie wir können“, sagen die Schulsozialarbeiterinnen der Stadt Idar-Oberstein, Catarina Klos, Annkatrin Remuta und Julia Traver. Prekäre Lebenssituationen, in denen sich einige Familien befinden, wiegen in der Corona-Pandemie noch schwerer als sonst: „Gleichzeitig vermisst der allergrößte Teil der Kinder den normalen Schulalltag mit all seinen Facetten, Begegnungen und Spielen mit anderen Kindern und einer gewissen Unbeschwertheit. Von großer Bedeutung für uns Schulsozialarbeiterinnen ist seit dem Beginn der Pandemie die Frage, wie wir weiterhin den Kontakt zu den Kindern und ihren Familien halten können“, berichtet das Trio.