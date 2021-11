Schulen und Kindergärten erhalten Lüftungsanlagen

In den Räumen dieser Einrichtungen sollen sogenannte raumlufttechnische (RLT-)Anlagen eingebaut werden: Wildenburgschule Kempfeld, Grundschule Rhaunen, IGS Herrstein-Rhaunen am Standort Rhaunen (Kinder unter zwölf Jahre), Grundschulen Oberreidenbach und Fischbach sowie die Kindertagesstätten in Sensweiler, Herborn, Sien, Herrstein, Kempfeld, Niederwörresbach, Fischbach und Bergen.