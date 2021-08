Schon zum zweiten Mal in Folge standen diese Willkommensfeiern wegen Corona unter einem speziellen Stern: Insgesamt 704 Jungen und Mädchen haben am Montag und Dienstag in den 16 Grundschulen (GS) im Kreis Birkenfeld ihren ersten Schultag erlebt. Die NZ war exemplarisch beim besonderen Tag für die Abc-Schützen in Heimbach dabei.