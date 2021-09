In den vier Grundschulen unter ihrer Trägerschaft liegt die Verbandsgemeinde Birkenfeld auf einer Linie mit dem Kreis: Sie hat dort auf die Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten verzichtet und setzt in den Gebäuden vielmehr auf den sukzessiven Einbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen. Doch in der Grundschule (GS) Niederbrombach sind seit dem Ende der Sommerferien trotzdem sieben mobile Lüftungsgeräte im Einsatz.