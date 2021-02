Corona als Brennglas für Probleme und Defizite: Das gilt nicht nur für Behörden und das Gesundheitssystem. Auch in Schulen offenbart die Pandemie Versäumnisse und Wunden, die es schon länger gibt, die aber nun besonders heftig schmerzen. Entsprechend hoch sind die Erwartungen der Verantwortlichen in den Schulen an die am 14. März neu zu wählende Landesregierung. Massive Kritik wird laut.