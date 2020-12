Kreis Birkenfeld

Die Kreisverwaltung Birkenfeld arbeite mit Hochdruck an einer Lösung der Schulbus-Problematik in Corona-Zeiten, sagt Landrat Matthias Schneider. Eltern hatten sich nach Schulbeginn via NZ-Redaktion beklagt, dass beim Schülertransport die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten würden, die Schulbusse genauso voll besetzt seien wie vor Pandemiezeiten (die NZ berichtete). Ein Problem, das im ganzen Land anzutreffen ist: Die mehrheitlich klammen Kommunen haben vor allem aus finanziellen Gründen nicht mehr Busse zum Schulstart beauftragt. Zum Teil standen aber auch einfach nicht ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung.