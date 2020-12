VG Birkenfeld

Der in der Schlussphase befindliche Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Birkenfeld, der nach aktualisierten Schätzungen circa 4,3 Millionen Euro verschlingen wird, hat auf dieses Investitionsprogramm keinen Einfluss mehr, aber das nächste Großprojekt, das die Verbandsgemeine anpacken muss, steht schon vor der Tür. Insgesamt fast exakt 3 Millionen Euro – das sind etwa 100.000 Euro weniger als 2020 – sollen im kommenden Jahr in der Stadt und den 30 umliegenden Orten in neue Projekte gesteckt werden, wobei die notwendige Erweiterung der Realschule (RS) plus/Fachoberschule (FOS) in Birkenfeld der schwierigste Kraftakt wird.