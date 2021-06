Viele männliche Kindergartenleiter arbeiten nicht im Nationalparklandkreis Birkenfeld, aber es gibt sie, auch wenn man sie an einer Hand abzählen kann. Einer von ihnen ist Koen Herber, der die Einrichtung in Schwollen leitet. Die NZ hat sich mit ihm über seine Tätigkeit in einem Job unterhalten, der nach dem Klischee eher eine „Frauendomäne“ ist.