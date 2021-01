Idar-Oberstein

In der Reihe „Zusammen(Treffen) – 90 Minuten mit …“ stellt die Wirtschaftsförderin der Stadt Idar-Oberstein, Caroline Pehlke, Jungunternehmer aus der Region vor. Die NZ begleitet diese Aktion. „Das haben wir immer so gemacht“, gilt nicht für Stephan Ryan. Der gelernte Tischlermeister ist offen für neue Herangehensweisen. „Das Bestmögliche für den Kunden herauszuholen“, steht für ihn im Fokus. Nach seiner Ausbildung zum Schreiner – Ausbildungsgang Tischler – und der erfolgreich abgeschlossenen Meisterprüfung 2018 gründete Ryan am 1. Juli 2019 sein eigenes Unternehmen.