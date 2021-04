Schottlands flüssiges Gold aus unserer Region – Whiskyprobe kommt gut an

Die schottischen Highlands und die Lowlands, der rheinland-pfälzische Hunsrück und das Naheland – dazwischen liegen Welten, und doch gibt es ein verbindendes Element. Es schimmert in Flaschen und im Glas und verbindet Genießer und Experten: Whisky. Zwei absolute Fachleute mit großer Expertise und umfangreichen Sammlungen und Verkaufsangeboten gibt es in unseren Landen. Nicht jeder kennt sie, quasi sind sie „Hidden Champions“ ihres Faches – und Whisky ist hierzulande kein Alltagsgetränk. In der Fachwelt allerdings sind die Herren wohlbekannt: Gerd Weckmüller, Besitzer des Hotels und Restaurants Forellenhof Reinhardtsmühle in Bundenbach-Rudolfshaus und Andreas Hailer, Betreiber des Whiskykellers im Kirner-Land-Dorf Bruschied.