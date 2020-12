Schon wieder: Kripo meldet erneut Hauseinbrüche in Kronweiler und Nohen

Kronweiler/Nohen

Die seit der Zeit um die Jahreswende anhaltende Serie an Einbrüchen in Kronweiler und in Nachbarorten setzt sich fort: Die Kripo Idar-Oberstein meldete am Montag, dass ein bislang unbekannter Täter zwischen Sonntag, 15., und Sonntag, 29. März in eine ehemalige Bäckerei in der Hauptstraße von Kronweiler eingedrungen ist Er durchsuchte sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt. Zwischen Sonntag, 22., und Sonntag, 29. März, stieg laut Kripo vermutlich der gleiche Täter in ein Einfamilienhaus im Neuweg in Nohen heim. In diesem Fall versuchte er zunächst, eine Terrassentür aufzuhebeln, was aber misslang. Anschließend warf er die Glasscheibe der Tür mit einem Stein ein. Auch in diesem Objekt wurden sämtliche Räume durchsucht, aber lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet. In beiden Fällen liegt die Sachschadenshöhe im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Bei den aktuellen Fällen handelte es sich jeweils um Häuser, die nicht regelmäßig bewohnt sind.