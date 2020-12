Baumholder

Mit der „Snake of Hope“, einer Schlange aus bemalten Steinen, setzten Deutsche und Amerikaner in Baumholder Anfang Juni ein gemeinsames Zeichen für Freundschaft und Verbundenheit während der Corona-Pandemie, die den Kontakt zwischen beiden Nationen zurzeit einschränkt (die NZ berichtete). Unter Beachtung der Abstandsvorschriften wurden am braunen Schild vor dem Haupteingang zur US-Militärbasis rund 40 verzierte Steine niedergelegt, die gemeinsam eine bunte Schlange formen. Das künstliche Reptil ist in den vergangenen Wochen stark angewachsen und hat seine Länge gleich verfünffacht: Mehr als 200 verzierte Steine reihen sich mittlerweile aneinander.