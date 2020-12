Idar-Oberstein

Zwei begleitende Bücher zur musikalischen Früherziehung hat die Musikerin und Musikpädagogin Eleonora Gornaia, die seit 1996 in Idar-Oberstein lebt, in diesen Tagen herausgegeben. Sie richten sich an Eltern und Erzieher und sind für drei- und vierjährige Kinder konzipiert. Ein weiteres Buch für Fünfjährige soll folgen. Das Besondere an den unmittelbar auf die Praxis zielenden Anleitungen ist der ganzheitliche Ansatz, der die Entwicklung von Sprache, Formen-, Farben- und Zahlenverständnis sowie Wahrnehmung und Motorik als zusammenhängenden Prozess ansieht, bei dem auch die musikalische Früherziehung eine entscheidende Rolle spielt.