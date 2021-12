Schöner Effekt: Zug und Brücke spiegeln sich in der Nahe

Bei einem kleinen Spaziergang an der Nahe bei Hoppstädten-Weiersbach entstand diese Aufnahme, die Otto Pawlik aus Birkenfeld eingesendet hat. Die Sonne war am Untergehen, als sich Eisenbahnbrücke und Zug in der Nahe spiegelten, berichtet der NZ-Leser.