Schöne Zeiten für Radler: E-Bikes am Bostalsee kostenlos laden

An drei Standorten am Bostalsee sind neue E-Bike-Ladestationen errichtet worden. Die Nutzung ist kostenlos. Auch Fahrradgaragen wurden eingerichtet.

Die Ladefächer für die Akkus werden per Zahlencode geschlossen, erst dann beginnt der Ladevorgang. Die maximale Nutzungsdauer beträgt zehn Stunden. Acht Ladefächer stehen im Eingangsbereich des Campingplatzes am Bostalsees. Hier gibt es auch Radbügel, um die E-Bikes sicher abzustellen. Der Bereich ist überdacht.

Unterhalb des Restaurants „Kostbar“ in der Nähe der Seeverwaltung stehen zwei mal fünf Ladefächer zur Verfügung. In 14 Ladefächern können E-Bike-Akkus am Weg zum Strandbad Bosen aufgeladen werden. Hier gibt es neben Radbügeln auch sechs Fahrradgaragen. Die Nutzung der Garagen kostet 3 Euro am Tag. Die zur Nutzung notwendigen RFID-Karten gibt es an der Strandbadkasse.

Die E-Bike-Ladestationen am Bostalsee werden gefördert durch das Programm „Förderung regionaler Klimaschutzprojekte und der Elektro-Fahrrad-Mobilität“ des saarländischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr.