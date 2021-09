Schöne Erinnerung an gemeinsame Genesungszeit im Schwarzwald

Unser heutiges historisches Foto zeigt drei junge Damen bei einem Liedvortrag an einem lustigen Nachmittag 1950 in einer Reha in Schömberg im Schwarzwald. „Viele Kinder und Jugendliche, darunter auch ich, waren damals wegen Lungenkrankheit hier zur Erholung“, erinnert sich Einsender Friedel Adam aus Idar-Oberstein. Links ist Sigrid Brusius (geborene Schneider) aus Veitsrodt, später Seniorchefin des Hotels Sonnenhof in Veitsrodt, zu sehen.