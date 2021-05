Schöne Aussicht: Fürs Wohngebiet Naheschleife Weichen gestellt

Die Umnutzung des früheren Sportgeländes in Enzweiler zu einem Neubaugebiet nimmt Formen an. Der Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Umwelt (BIU) hat in seiner jüngsten Sitzung die Ergebnisse der sogenannten frühzeitigen Beteiligung zur Kenntnis genommen – vor allem, dass es keine schwerwiegenden Einwände gegen das Vorhaben gibt – und grünes Licht für das weitere Vorgehen gegeben: Der Flächennutzungsplan wird fortgeschrieben, und der Bebauungsplan „Wohngebiet Naheschleife“ auf den Weg gebracht. Damit verbunden ist auch die eigentliche öffentliche Beteiligung.