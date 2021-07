Schockanrufe häufen sich: Falscher Polizeibeamter erbeutet in Baumholder Münzsammlung

Ein Betrüger, der sich als Polizist ausgab, hat am Donnerstag zwischen 12.30 und 13 Uhr in Baumholder in der Bahnhofstraße in Höhe der VG-Verwaltung Baumholder zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, nahm der Täter dort von seinem Opfer eine Münzsammlung entgegen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, kurze dunkle Haare. Er trug eine FFP-Maske und dunkle Kleidung mit der Aufschrift „Kowalski“. Der Täter habe sich, so berichtet das Opfer, nach der Übergabe fußläufig in unbekannte Richtung entfernt. Die Kriminalpolizei bittet konkret in diesem Zusammenhang um die Mithilfe der Bevölkerung.

Aktuell gehen bei der Polizei Idar-Oberstein vermehrt Anzeigen über sogenannte Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte ein. Es handelt sich dabei um eine weitere perfide Methode von Betrügern, um Schreckmomente der Angerufenen zu betrügerischen Zwecken zu nutzen. Die sogenannten Schockanrufer sind Personen, die am Telefon die Notlage eines Familienmitglieds vorgaukeln, für das sie in der Folge unter verschiedenen Vorwänden einen hohen Geldbetrag fordern. Geschildert wird zum Beispiel, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Unfall mit tödlichem Ausgang verwickelt gewesen ist und nun sogar Haft drohe.

Zur Vermeidung einer Inhaftierung wird von den Angerufenen meist ein Geldbetrag für eine zu leistende Kaution oder Entschädigung des Unfallgegners gefordert. Eine nachträgliche Rückerstattung des Geldbetrages wird dabei auch teilweise in Aussicht gestellt. Bei den bekanntgewordenen Fällen meldete sich zunächst eine weibliche Person mit weinerlicher, kaum verständlicher Stimme und gab vor, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben.

Das Gespräch wird dann meist an einen angeblichen Polizeibeamten oder Rechtsanwalt übergeben, der zunächst die Personalien des Angerufenen sowie des angeblich in den Verkehrsunfall verwickelten Angehörigen abfragt. Danach teilt dieser mit, dass der vermeintliche Angehörige (Tochter, Sohn, Ehefrau etc.) an einer roten Ampel eine Radfahrerin überfahren habe, der in der Folge starb. Anschließend werden die Besitzverhältnisse der Angerufenen abgefragt. Im Fokus stehen neben Bargeld auch sonstige Wertgegenstände wie Schmuck oder Münzen.

So oder so ähnlich versuchen die Betrüger, meist ältere Mitbürger am Telefon zu einer Geldübergabe zu animieren. Die Polizei rät ausdrücklich dazu, misstrauisch zu sein, wenn ein unbekannter Anrufer einen beunruhigenden Sachverhalt schildere und Geld fordere. Man solle die Richtigkeit der Angaben hinterfragen, umgehend selbst Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen und im Zweifelsfall die Polizei informieren.

Hinweise zum vorliegenden Fall oder zu weiteren Fällen nimmt die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter Tel. 06781/5610 entgegen.