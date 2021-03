Der Andrang hielt sich bei der Eröffnung der ersten beiden Schnelltestzentren im Kreis Birkenfeld am Montag in Grenzen. In der Kreisgeschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Schönlautenbach, wo das Testzentrum für Idar-Oberstein eingerichtet ist, sprachen in der ersten Viertelstunde sechs Bürger vor, um einen kostenlosen Schnelltest zu bekommen, der seit kurzem jedem Bundesbürger pro Woche zur Verfügung steht.