Hennweiler

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres in Hennweiler

Das ging gerade nochmal gut: Die Feuerwehr Hennweiler hat am Samstagabend mitten im Dorf einen brennenden Pkw gelöscht und so das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert, vor dem das Auto geparkt war. Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, innerhalb weniger Minuten rückte die Stützpunktwehr mit drei Fahrzeugen und 16 Mann in die Hauptstraße aus.