Plus Idar-Oberstein

Schnell reagiert: Idar-Obersteiner Feuerwehr befreit Kind aus Fahrradständer

i In diesem Fahrradständer befand sich das Kind, das von der Feuerwehr schnell und unverletzt befreit werden konnte. Foto: Hosser

Was war passiert? Am Freitagmittag um kurz vor 14 Uhr herrschte große Aufregung auf dem Platz „Auf der Idar“. Wohl beim Versteckspielen kletterte ein Kind in einen der Fahrradständer direkt an der Kreissparkasse. Da es sich weder vorwärts noch rückwärts aus seiner misslichen Lage befreien konnte, fing es laut zu weinen an.