Schneewiesenstraßen-Kreisel: Stadtwappen aus Stahl kommt nächste Woche

Dieser Beschluss war nach der einstimmigen Empfehlung zweier vorberatender Ausschüsse reine Formsache: Der Birkenfelder Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung erwartungsgemäß mit einem geschlossenen Votum aller Mitglieder grünes Licht für ein Großprojekt gegeben, das die Elisabeth-Stiftung in Angriff nehmen will. Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski verkündete zudem eine Neuigkeit. Denn es gibt nun einen konkreten Termin für die Aufstellung einer Stahlkonstruktion, die nach langer Wartezeit den Kreisel in der Schneewiesenstraße zieren soll.