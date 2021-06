Ein harter Schlag für den Zweckverband Erbeskopf: Klaus Hepp, 25 Jahre lang Betriebsleiter am Erbeskopf und damit auch zuständig für den Liftbetrieb dort, hat seine Tätigkeit beendet, „aus persönlichen Gründen“, sagt er. Der 71-Jährige hat sich zwar vor sechs Jahren offiziell in Rente verabschiedet, die Anlagen am Erbeskopf im Anschluss dann aber erst als selbstständiger, anschließend als erneut fest angestellter Mitarbeiter weiterbetreut.