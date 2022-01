Am höchsten Berg des Landes laufen die Vorbereitungen zur Pistenpräparierung, damit dort erstmals in diesem Winter auch Skifahrer mit dem Lift zum Gipfel fahren und dann auf zwei Brettern den Hang hinuntersausen können. Am Erbeskopf sind seit Mittwoch die Schneekanonen im Einsatz. „Wir halten uns die Option für den Saisonstart am Wochenende offen. Ob er möglich sein wird, steht aber noch auf der Kippe.“