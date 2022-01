Nonnweiler

Schnee löst im Hochwald zahlreiche Unfälle aus

Einige witterungsbedingte Verkehrsunfälle, die sich am Wochenende ereigneten, meldet die Polizeiinspektion Nordsaarland. So stieß zum Beispiel auf der Verbindungsstrecke zwischen Kostenbach und Nonnweiler ein Fahrzeug mit einem umgestürzten Baum zusammen. Der Unfall ging glimpflich aus, aber die Beamten hatten es an zahlreichen Stellen in ihrem Dienstgebiet (Wadern, Nonnweiler, Weiskirchen, Losheim am See) mit Absperrungen und Überprüfungen aufgrund von Schneebruch zu tun.