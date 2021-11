Bis vor wenigen Tagen sah es noch so aus, als ob die Verleihung des Schmuck- und Edelsteinpreises und des Nachwuchswettbewerbs im Stadttheater mit der anschließenden Winners Night im Parkhotel in Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Kreisverwaltung und beratenden Medizinern wie geplant am Freitag, 26. November, stattfinden könnte. Alle waren der Meinung, dass Gala und Party unter 2G-Bedingungen zu verantworten gewesen wären.