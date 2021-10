Ein Schmuckstück, das polarisiert? Weil es eigentlich ein Schmuckkunstwerk ist und eine eindeutige Aussage hat? Damit befasste sich die Jury für den 51. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis jüngst bei ihrer Sitzung im Gebäude der IHK. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs lautet „Into the Light“. Was war da zu sehen, dass letztlich die Entscheidung fiel, das Teil nicht in die Wertung reinzunehmen, es aber dennoch in den Fokus zu rücken?