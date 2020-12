Morbach

Schmuck und Bargeld erbeutet – Polizei sucht Zeugen

Schmuck und eine größere Menge Bargeld haben Einbrecher, die sich am Donnerstag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr in Morbach-Bischofsdhron in ein Haus in der Idarwaldstraße eingedrungen sind. Die Bewohner waren kurz außer Haus. Im Zusammenhang hierzu könnte ein versuchter Enkeltrickbetrug ebenfalls in Bischofsdhron stehen. Gegen 15.30 Uhr wurde eine 85-jährige Frau aus der Straße „Auf der Weide“ von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als ihr Enkel ausgab. Er gab vor, eine Wohnung kaufen zu wollen, und benötige Geld. Die Frau stellte eine größere Menge Bargeld in Aussicht. Ein Bote sollte das Geld abholen. Kurz darauf erschien auch ein fremder Mann an der Haustür. Weil er den Erhalt des Geldes nicht quittieren wollte, verweigerte die Frau die Herausgabe. Der Mann flüchtete, wurde aber von aufmerksamen Nachbarn gesehen. Sie wollten den Mann ansprechen, doch der Fremde entfernte sich schnell von dem Anwesen.