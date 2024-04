Idar-Oberstein

Schmuck im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrages erbeutet: Schockanrufer erneut in Idar-Oberstein erfolgreich

i Foto: Sebastian Gollnow/picture alliance/dpa/Symbolfoto

Erfolgreich waren Betrüger am Donnerstagnachmittag mit einem Schockanruf bei einer Frau in Idar. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, erbeuteten die unbekannten Täter Schmuck im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags. Dabei gingen die Betrüger nach dem bereits häufig erläuterten Muster vor.