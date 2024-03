Plus Hoppstädten-Weiersbach Schlussspurt für neuen Bürgerpark Steinautal: Eröffnung im April Von Axel Munsteiner i Mit vereinten Kräften packen die Mitarbeiter der Firma Bier an, um die Holzträger für die große Seilbahn im künftigen Bürgerpark Steinautal aufzurichten. Im Hintergrund ist der Erlebnishügel zu sehen. BUZ: Foto: Axel Munsteiner Lesezeit: 3 Minuten Die letzten wichtigen Elemente für die Fertigstellung des Projekts sind inzwischen eingetroffen, sodass aktuell deren Installationsphase läuft. Die Arbeiten für den Bürgerpark Steinautal neben dem Bahnradweg in Neubrücke gehen auf die Zielgeraden. Als offizieller Eröffnungstermin wird nun Samstag, 20. April, anvisiert.

Das hat der Hoppstädten-Weiersacher Ortsbürgermeister Peter Heyda (SPD) auf NZ-Anfrage erklärt. Dass sich dieses Datum anbietet, habe man kürzlich im Gemeindevorstand besprochen, so Heyda. Denn am 20. April ist seitens der regionalen Tourist-Informationen (TI) das diesjährige Wander-Opening entlang des Nahesteigs geplant. „Das markiert den Start in die Wandersaison und die ...