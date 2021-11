Der seit knapp vier Monaten blockierte Weg durchs Unnertal wird bald wieder befahrbar sein. Da die Arbeiten für den Bau der neuen Rohrbachbrücke und für den Umbau des Kreuzungsbereichs der L 347/K 61 an der Finkenmühle nahe Fohren-Linden so gut wie abgeschlossen sind, wird die Vollsperrung der beiden Straßen in diesem Bereich voraussichtlich am Freitag, 12. November, aufgehoben.