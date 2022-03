Es war ein Schaden an einer Hauptschlagader der Wasserversorgung, der Fragen aufgeworfen hat: Denn als am 21. Januar gegen 12 Uhr durch einen meterlangen Riss in der Hauptversorgungsleitung im Mühlschied in Tiefenstein schnell große Mengen Wasser ausströmten, liefen in kurzer Zeit mehrere Hochbehälter leer.