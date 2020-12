Allenbach

Im Allenbacher Dorfgemeinschaftshaus ist eigens ein Sauermilch-Zimmer eingerichtet worden – mit Mobiliar, Fotos, Büchern und weiteren historischen Dokumenten der Familie Sauermilch, die fast 100 Jahre lang das Schloss in Allenbach bewohnt hat. Rosemarie Sauermilch aus Bad Kreuznach, Enkelin des 1856 in Allenbach geborenen Julius Sauermilch, der das Schloss Ende des 19. Jahrhunderts mit seiner Familie bewohnte, war nun erneut in Allenbach zu Gast, um weiteres Erinnerungsmaterial zu übergeben. In den Monaten zuvor schon hatte sie einen Teil des Mobiliars bereits gestiftet.