Idar-Oberstein

Die im Raum stehende Schließung der Jugendherberge in Idar-Oberstein stößt im Landkreis Birkenfeld auf großes Unverständnis. Wie der Landtagsabgeordnete Hans Jürgen Noss betont, ist die Jugendherberge nicht nur in der Stadt, sondern in der gesamten Region fest verankert.