Schleifermarkt in Idar-Oberstein: Bilanz fällt sehr positiv aus

Eine – angesichts der kurzen Planungsphase und der Corona-bedingten Problemstellungen im Vorfeld – sehr zufriedene Bilanz ziehen sowohl die städtische Kulturreferentin Annette Strohm wie auch der Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Oberstein, Jörg Wagner, nach dem Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt mit Straßentheaterfestival am Wochenende in Oberstein. Und auch das Wetter spielte einigermaßen mit. Zwar gab es einige Regengüsse – vor allem am Samstagnachmittag –, aber „da konnte man schön sehen, was für ein treues Publikum wir haben“, schwärmt Annette Strohm: „Da haben sich alle kurz untergestellt und gewartet, bis es aufhört. Dann wurden die Stühle trocken gewischt, und weiter ging's...“ Die ausgeteilten Regencapes der OIE waren sehr begehrt.