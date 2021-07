Nach einem Gespräch der verantwortlichen Akteure am Montagabend steht zumindest so viel fest: „Unter den gegebenen Voraussetzungen wird die Stadt davon Abstand nehmen, in diesem Jahr einen Prämienmarkt zu veranstalten.“ Das hat Bürgermeister Miroslaw Kowalski (CDU) auf NZ-Anfrage mitgeteilt.