Plus Abentheuer/Gütersloh Schlaganfall: Ulrich Joerg aus Abentheuer hat sich zurückgekämpft und kämpft für andere i Mit seinem ehrenamtlichen Engagement will Ulrich Joerg etwas von der Unterstützung zurückgeben, die er selbst nach seinem Schlaganfall bekommen hat. Foto: Barbara Kiffmeier/Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe Der Kampf zurück ins Leben ist nach einem Schlaganfall schon schwer genug. Aber Ulrich Joerg aus Abentheuer unterstützt zudem noch andere Betroffene. Sein ehrenamtliches Engagement hat ihm jetzt eine Nominierung für den Motivationspreis 2024 der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe eingebracht. Lesezeit: 3 Minuten

Das teilt die Stiftung mit Sitz in Gütersloh mit. Sie verleiht den Preis alle zwei Jahre an Menschen, die sich als Betroffene, Ehrenamtliche oder Fachleute in herausragender Weise für das Thema Schlaganfall engagieren. Es ist ein Tag Anfang Juli 2016. Ulrich Joerg arbeitet gerade an seinem Schreibtisch, als er plötzlich das ...