Schlägerei in Idar: Menschen flüchten in die Eisdiele

i Ein Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Friso Gentsch/Archivbild Foto: Friso Gentsch/Archivbild

Zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagnachmittag vor der Eisdiele in Idar. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, wie die Polizei Idar-Oberstein erst am Montag auf Nachfrage der Nahe-Zeitung berichtete.