Baumholder Schießzeiten auf dem Truppenübungsplatz: Auch abends wird geschossen Folgende Schießzeiten gelten in der kommenden Woche von Montag, 22., bis Sonntag, 28. Februar, auf dem Baumholderer Truppenübungsplatz: Tagschießen ist am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 8 bis 15.45 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

An zwei weiteren Tagen wird bis in den Abend hinein geschossen, nämlich am Mittwoch von 8 bis 21 Uhr und am Donnerstag von 17 bis 21 Uhr. Kurzfristige Änderungen dieser Termine sind allerdings jederzeit möglich, so die Kommandantur des Übungsplatzes.