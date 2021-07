Schicksalsschläge konnten ihn nicht aufhalten: Mohammad Hassani hat die Gesellenprüfung bestanden

Ohne je eine Schule besucht zu haben, kam Mohammad Hassani Ende 2015 in die AfA (Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende) in Birkenfeld. Jetzt hat er seine Gesellenprüfung als Konstruktionsmechaniker bestanden – eine sensationelle Leistung und zugleich ein großer Erfolg für seinen Ausbildungsbetrieb, Howatherm Klimatechnik in Brücken, und die Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld. Dies gilt umso mehr, als er sich unmittelbar vor den Prüfungen in seiner Wohngemeinschaft mit dem Coronavirus infizierte und gerade noch rechtzeitig genas.